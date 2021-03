Auto, nel 2020 la produzione mondiale è calata del 16%. Male Europa e Sud America (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riferisce l’Ansa, dopo la flessione del 5% nel 2019, lo scorso anno causa Covid la produzione mondiale di Auto è diminuita del 16%, tornando in pratica sugli stessi livelli del 2010. Sono stati prodotti meno di 78 milioni di esemplari: 55,8 milioni di vetture e 21,8 milioni di veicoli commerciali. Secondo i dati dell’Oica, Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli, in Europa, che rappresenta il 22% della produzione mondiale, il calo è stato del 21%. In America hanno visto la luce 15,7 milioni di Auto, il 20% del totale. Nell’area Nafta il calo è stato del 20% (-19% negli Usa) e in Sud America del 30% con il Brasile giù addirittura del 32% per cento. In Africa, la flessione è stata di oltre il 35%. L’Asia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riferisce l’Ansa, dopo la flessione del 5% nel 2019, lo scorso anno causa Covid ladiè diminuita del 16%, tornando in pratica sugli stessi livelli del 2010. Sono stati prodotti meno di 78 milioni di esemplari: 55,8 milioni di vetture e 21,8 milioni di veicoli commerciali. Secondo i dati dell’Oica, Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli, in, che rappresenta il 22% della, il calo è stato del 21%. Inhanno visto la luce 15,7 milioni di, il 20% del totale. Nell’area Nafta il calo è stato del 20% (-19% negli Usa) e in Suddel 30% con il Brasile giù addirittura del 32% per cento. In Africa, la flessione è stata di oltre il 35%. L’Asia ...

