Auguri Keira Knightley | 36 anni di look azzeccati

Leggi su amica

(Di venerdì 26 marzo 2021) Elegante anche quando osa connon convenzionali, un po’ fatina in alcuni abiti tutti tulle e volumi: fin dagli esordici ha regalato outfit in grande stile, oltre che interpretazioni magistrali. Figura sottile, lineamenti da teenager, oggi che compie 36, è mamma di due figlie e veste Valentino e Chanel, conserva lo stesso piglio frizzante di quando correva sul set di Sognando Beckham. Se red carpet e costumi di scena si fanno eco Maturata, ma ancora sbarazzina, anche in fatto di guardaroba. La sua evoluzione di stile ha attraversato varie fasi che a volte sembrano intrecciarsi con i suoi ruoli nei film, spesso in costume e contornati da vestiti magnifici. Come dopo la parte in Colette, la pellicola del 2018 in cui interpretava la scrittrice francese Gabrielle Colette. 2018: ...