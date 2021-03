Atalanta, Sutalo riprende a lavorare sul campo (Di venerdì 26 marzo 2021) BERGAMO - Atalanta al lavoro nella mattinata di oggi al Centro Bortolotti di Zingonia a ranghi ridotti, alla luce delle assenze dei dei dodici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) BERGAMO -al lavoro nella mattinata di oggi al Centro Bortolotti di Zingonia a ranghi ridotti, alla luce delle assenze dei dei dodici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sutalo Atalanta, arrivano buone notizie per il recupero di un infortunato Commenta per primo Per l' Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue il lavoro di preparazione alla sfida di sabato 3 aprile ... Allenamento differenziato per Hateboer , mentre Sutalo - come informa la ...

Tra Caldara, Gollini e il Chelsea su Zapata: l’Atalanta verso un’estate calda In ballo anche Sportiello. Come sarà disegnata la squadra della prossima stagione? Per Gosens il club vuole 40 milioni ...

