Atalanta | occhio | sei nel mirino dei petrolieri

Leggi su serieanews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Come riporta ‘Il Corriere di Bergamo’, Zapata potrebbe lasciare Bergamo a fine stagione per trasferirsi in Inghilterra L’di Gasperini sta entusiasmando sia in Italia che in Europa. La squadra nerazzurra sta ottenendo risultati incredibili: due terzi posti in Serie A e un quarto di finale, l’anno scorso, di Champions contro il PSG che grida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.