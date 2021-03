Asta benefica per pneumatico Pirelli F1 firmato da team Luna Rossa (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ricavato dell’Asta, che si chiuderà il prossimo 23 aprile, verrà interamente devoluto a favore di AIP Foundation, l’associazione non-profit fondata nel 1999 che si occupa di promuovere progetti volti ad aumentare la sicurezza stradale nei paesi a basso e medio reddito. Un pneumatico Pirelli di Formula 1 in un’esclusiva versione con il tricolore italiano sul fianco è stato autografato da tutti i componenti del sailing team di Luna Rossa Prada Pirelli – reduci dalle regate della 36ma America’s Cup – ed è stato messo all’Asta tramite la piattaforma online di aste silenziose 32auctions.com. Il ricavato dell’Asta, che si chiuderà il prossimo 23 aprile e a cui è possibile accedere attraverso il link ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ricavato dell’, che si chiuderà il prossimo 23 aprile, verrà interamente devoluto a favore di AIP Foundation, l’associazione non-profit fondata nel 1999 che si occupa di promuovere progetti volti ad aumentare la sicurezza stradale nei paesi a basso e medio reddito. Undi Formula 1 in un’esclusiva versione con il tricolore italiano sul fianco è stato autografato da tutti i componenti del sailingdiPrada– reduci dalle regate della 36ma America’s Cup – ed è stato messo all’tramite la piattaforma online di aste silenziose 32auctions.com. Il ricavato dell’, che si chiuderà il prossimo 23 aprile e a cui è possibile accedere attraverso il link ...

Advertising

mmusa5053 : RT @anto75_i: #GTOTTICA ha partecipato ieri all'asta benefica di #ANTModena, presso il #MuseoEnzoFerrari. Ecco un #articolo dedicato, #buon… - AnsaLombardia : Maxi-uovo di Pasqua all'asta, speranza per bimbi prematuri. Da Fondazione ASM campagna benefica per sofisticati res… - ParmaLiveTweet : Asta benefica conclusa: raccolti fondi per Casa Azzurra e Onlus Live - UmbertoGandini : RT @LegaBasketA: Partecipa all'asta benefica delle maglie della @FortitudoBO103 ideate per il derby di Bologna di domenica! ?? https://t.co… - DLabanti : RT @LegaBasketA: Partecipa all'asta benefica delle maglie della @FortitudoBO103 ideate per il derby di Bologna di domenica! ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Asta benefica Maxi - uovo di Pasqua all'asta, speranza per bimbi prematuri E in vista della Pasqua, la realtà del non profit propone un'iniziativa benefica particolare. "Si tratta di un'asta telematica - si legge nella nota della Fondazione ASM - per aggiudicarsi un maxi - ...

CHARITY " PARMA CALCIO CON ONLUS LIVE A FAVORE DI 'CASA AZZURRA' Parma, 24 Marzo 2021 " Si è conclusa, in questi giorni, un'altra asta benefica di maglie particolari del Parma Calcio. [?]...

Asta benefica per Vicky | In coda al gruppo La Gazzetta dello Sport Asta benefica per Vicky Vicky ha 7 anni, vive a Londra e fra non molto non vedrà più. La sua famiglia e’ protagonista da tre anni di una appassionante maratona benefica internazionale volta a finanziare la ricerca di una cur ...

Sacha Jafri: asta benefica per la tela da Guinness All'asta per beneficenza il dipinto di Sacha Jafri "The journey of humanity". La tela più grande al mondo battuta a 45 milioni £.

E in vista della Pasqua, la realtà del non profit propone un'iniziativaparticolare. "Si tratta di un'telematica - si legge nella nota della Fondazione ASM - per aggiudicarsi un maxi - ...Parma, 24 Marzo 2021 " Si è conclusa, in questi giorni, un'altradi maglie particolari del Parma Calcio. [?]...Vicky ha 7 anni, vive a Londra e fra non molto non vedrà più. La sua famiglia e’ protagonista da tre anni di una appassionante maratona benefica internazionale volta a finanziare la ricerca di una cur ...All'asta per beneficenza il dipinto di Sacha Jafri "The journey of humanity". La tela più grande al mondo battuta a 45 milioni £.