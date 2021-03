Assoviaggi, per Pasqua tutti alle Canarie con i primi voli Covid free (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per Pasqua cominciano le prenotazioni per le isole Canarie con i primi voli Covid free e auspichiamo che questo modello venga applicato anche per le città europee ed extra Ue”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo. “Nello spettro del protocollo di sicurezza – spiega – cominciano i primi voli anche all’estero, comunque nell’ambito della Comunità europea. Il tutto si sta muovendo perché la Commissione europea si è attivata per poter dare vita alla ‘green pass digitale’, il certificato, in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini europei di tornare a viaggiare quest’estate fornendo la prova di essersi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) “Percominciano le prenotazioni per le isolecon ie auspichiamo che questo modello venga applicato anche per le città europee ed extra Ue”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Gianni Rebecchi, presidente nazionale diConfesercenti, Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo. “Nello spettro del protocollo di sicurezza – spiega – cominciano ianche all’estero, comunque nell’ambito della Comunità europea. Il tutto si sta muovendo perché la Commissione europea si è attivata per poter dare vita alla ‘green pass digitale’, il certificato, in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini europei di tornare a viaggiare quest’estate fornendo la prova di essersi ...

