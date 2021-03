Assoviaggi: "Pasqua alle Canarie. Estate nel Sud Italia. Il turismo riparte col vaccino e voli Covid free" (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per Pasqua cominciano le prenotazioni per le isole Canarie con i primi voli Covid free e auspichiamo che questo modello venga applicato anche per le città europee ed extra Ue”: sono queste le parole di Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, Associazione Italiana agenzie di viaggi e turismo, all’Adnkronos, che riaccendono una speranza per i viaggiatori. “Nello spettro del protocollo di sicurezza - spiega - cominciano i primi voli anche all’estero, comunque nell’ambito della Comunità europea. Il tutto si sta muovendo perché la Commissione europea si è attivata per poter dare vita alla ‘green pass digitale’, il certificato, in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini europei di tornare a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Percominciano le prenotazioni per le isolecon i primie auspichiamo che questo modello venga applicato anche per le città europee ed extra Ue”: sono queste le parole di Gianni Rebecchi, presidente nazionale diConfesercenti, Associazionena agenzie di viaggi e, all’Adnkronos, che riaccendono una speranza per i viaggiatori. “Nello spettro del protocollo di sicurezza - spiega - cominciano i primianche all’estero, comunque nell’ambito della Comunità europea. Il tutto si sta muovendo perché la Commissione europea si è attivata per poter dare vita alla ‘green pass digitale’, il certificato, in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini europei di tornare a ...

