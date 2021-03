Ascolti tv, regge l'”Isola dei Famosi” contro la partita dell’Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) C’è stato anche un lieve miglioramento Nonostante il doppio appuntamento settimanale, regge l'”Isola dei Famosi“: il programma, condotto da quest’anno da Ilary Blasi totalizza 3.370.000 spettatori netti per il 19.28% con un lieve miglioramento rispetto a giovedì scorso (3.047.000 e il 17.88% di share). Nonostante la concorrenza dell’Italia, con la qualificazione della Nazionale Italiana contro l’Irlanda del Nord il reality regge. Mancini e compagni, impegnati con le qualificazioni a i Mondiali del Qatar nel 2022 totalizzano il 22.6% di share per 6.129.000 di spettatori. Terzo programma più visto “Il Quinto dell’Inferno” in replica con la lettura di Benigni che registra 1.969.000 spettatori su Rai3 per lo share dell’8.2%. Su Italia1 un grande cult: La fabbrica di cioccolato di Tim ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) C’è stato anche un lieve miglioramento Nonostante il doppio appuntamento settimanale,l'”dei“: il programma, condotto da quest’anno da Ilary Blasi totalizza 3.370.000 spettatori netti per il 19.28% con un lieve miglioramento rispetto a giovedì scorso (3.047.000 e il 17.88% di share). Nonostante la concorrenza, con la qualificazione della Nazionale Italianal’Irlanda del Nord il reality. Mancini e compagni, impegnati con le qualificazioni a i Mondiali del Qatar nel 2022 totalizzano il 22.6% di share per 6.129.000 di spettatori. Terzo programma più visto “Il Quinto dell’Inferno” in replica con la lettura di Benigni che registra 1.969.000 spettatori su Rai3 per lo share dell’8.2%. Su Italia1 un grande cult: La fabbrica di cioccolato di Tim ...

Advertising

361_magazine : #Ascoltitv, regge l'#isoladeifamosi contro l' #Italia - pezslaugh : Comunque penso che la mediaset possa quasi considerarsi una azienda fallita. Programmazione zero Novità zero Spiri… - martieaka : @_hellotetectif Amici è anche trash, altrimenti sarebbe noiosissimo. Inutile negarlo, Rosa regge una buonissima par… - MarykoMayko : @carlo1493 @Ninabazz3 @AlvisiConci @La7tv Basta non seguire certe trasmissioni. Senza audience sono finiti, anche s… - flamanc24 : RT @GiusCandela: Ottimi ascolti per #CaroselloCarosone con 5.518.000 telespettatori e il 23% di share, cala ma regge l'#isola 3.047.000 con… -