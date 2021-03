(Di venerdì 26 marzo 2021) La partita Italia-Irlanda del Nord, trasmessa da Rai1 e valevole per le qualificazioni ai Mondiali, ha vinto glidella prima serata di ieri con 6.129.000 telespettatori e il 22,64% di share. Su Canale 5 la quarta puntata dell’’Isola dei‘ ha ottenuto invece 3.370.000 telespettatori e il 19,27%. Terzo piazzamento per Rai3 che con la lettura dide ‘Il Quinto dell’Inferno’ davanti a Mattarella ha interessato 1.969.000 telespettatori con l’8,24% di share. Non sono mancate battute contro il Pd. La prima volta cheaveva letto lo stesso brano diera stato nel 2007: sono passati quindici anni. ILDICHEAL QUIRINALE Sulla “Sette” Formigli perde il duello ...

Advertising

vibes_bycris : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: ?? Ancora bene #Daydreamer al 19,3% (lunedì 19,7%, martedì 19,2%, mercoledì 20%) > - SecolodItalia1 : Ascolti tv, la Nazionale e l’Isola dei Famosi battono Roberto Benigni che legge Dante (video)… - BiancalanaPiera : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: Bene L’#Isola ??(19,3%) anche contro la Nazionale (22,6%). #DelDebbio batte #Formigli > - infoitcultura : Ascolti tv 25 marzo: vince la Nazionale di calcio su Rai1 con il 22.6% di share-Dati Auditel - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 25 Marzo 2021. In 6,13 mln per la Nazionale (22.6%), Isola 19.3% (3,37 mln), Benigni su Rai3 8… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Nazionale

Notiamo che il suo piano di ripartenzaprevede un notevole aumento per le spese di armi e ... Presidente,anche le nostre voci: apriamo le frontiere e investiamo seriamente in ambiente,...Calcio in chiaro su Rai1, con ladi Roberto Mancini impegnata nella qualificazione ai Mondiali (con la partita in onda fino ... Ecco la classifica perdelle principali reti. Italia - ...Sono queste le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per violazione ... Il tribunale, dopo aver ascoltato le parti, si è riunito in camera ...COSENZA – Una visita lampo quella del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza coranavirus, al centro vaccinale gestito dall’Esercito italiano a Vaglio Lise, per tranquillizzare ...