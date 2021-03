Ascolti Tv giovedì 25 marzo 2021 | non male L' Isola dei Famosi con l' arrivo di Andrea Cerioli

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 26 marzo 2021) Come sono andati glitv di ieri 25? Ad arricchire il palinsesto di Rai e Mediaset sono stati diversi programmi interessanti. In prime time si è tenuta la partita Italia-Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, mentre su Canale 5 l'attesissimo appuntamento con L'dei. Anche se il reality show ha regalato diversi momenti avvincenti, ancora una volta Ilary Blasi non è riuscita a superare la concorrenza di mamma Rai. Nel preserale si segnala l'assenza de L'Eredità che ha spinto abbastanza spettatori su Canale 5 a seguire 'Avanti un altro'. GliTv della prima serata: a L'deisi infortuna un altro naufrago Debutto vincente per gli azzurri che, nella sfida Italia-Irlanda del Nord, ...