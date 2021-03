Ascolti TV | Giovedì 25 Marzo 2021. In 6,13 mln per la Nazionale (22.6%), Isola 19.3% (3,37 mln). Dantedì al Quirinale 15.6% (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilary Blasi e Rosolino Nella serata di ieri, Giovedì 25 Marzo 2021, su Rai1 la partita Italia-Irlanda del Nord, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, ha appassionato 6.129.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.05 – la quarta puntata di L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 496.000 spettatori pari al 2% di share. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 1.774.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Il Quinto dell’Inferno ha raccolto davanti al video 1.969.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.001.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 Madame segna 356.000 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilary Blasi e Rosolino Nella serata di ieri,25, su Rai1 la partita Italia-Irlanda del Nord, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, ha appassionato 6.129.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.05 – la quarta puntata di L’dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 496.000 spettatori pari al 2% di share. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 1.774.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Il Quinto dell’Inferno ha raccolto davanti al video 1.969.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.001.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 Madame segna 356.000 ...

