Ascolti tv: Del Debbio stacca Formigli. Gruber giù, male Bruno Vespa (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tg La7 di Mentana sta sotto al 5,5% e raggiunge 1.390.000 (5.4%). Il Tg2 di Sangiuliano delle 20,30 si avvicina a quota 2 milioni: 1.907.000 (7%), mentre sono quasi 3 milioni per il Tg3 delle 19 Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tg La7 di Mentana sta sotto al 5,5% e raggiunge 1.390.000 (5.4%). Il Tg2 di Sangiuliano delle 20,30 si avvicina a quota 2 milioni: 1.907.000 (7%), mentre sono quasi 3 milioni per il Tg3 delle 19

Advertising

LCuccarini : Prima giornata di primavera illuminata dagli ascolti di ieri ad @AmiciUfficiale: siete stati tantissimi! Sono davve… - M5S_Europa : Ha ragione @SPatuanelli. Il #Nutriscore è nemico dell'#ambiente e il suo utilizzo è contrario agli obiettivi del… - Affaritaliani : Ascolti tv, Roberto Mancini e l'Italia battono Irlanda del Nord e Ilary Blasi - 14_88_666 : RT @Monfortino1: Ok al passaporto vaccinale per far ripartire un settore strategico come il turismo ma l'Europa ci ascolti e proibisca l'us… - MaryMayxoxo : RT @jupitears: TZ che pubblica gli ascolti tv di ogni programma in cui presenzia sottolineando neanche troppo velatamente che sono dovuti a… -