Ascolti tv 25 marzo | Mancini passa la palla a Ilary | al top con l’apnea Benigni batte Depp | Del Debbio picco con Meloni e Formigli giù con Bonomi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella giornata dedicata a Dante Alighieri, Rai1 va sotto media in preserale con le celebrazioni, ma poi è buona la prestazione de Il quinto canto dell’Inferno versione Roberto, ritrasmesso dalla terza rete Nazionale brillante ma non brillantissima, anche per i meter, giovedì 25. Gli esiti tecnici della prima sfida di qualificazione ai Mondiali degli Azzurri di Robertocombaciano con quelli televisivi. Auditel dice che hanno visto la partita con l’Irlanda del Nord oltre 6,1 milioni di spettatori con il 22,6% di share, ma con il bilancio del secondo tempo inferiore a quello del primo. Esito naturale di un match già chiuso dal due a zero di Ciro Immobile, arrivato nella prima frazione di gara, dopo che era stato siglato molto presto il gol del vantaggio di Domenico Berardi. Isola al top (4,5 milioni) con la gara di ...