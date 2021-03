Ascolti tv 25 marzo 2021 | la Nazionale sconfigge l’Irlanda del Nord e L’Isola dei Famosi

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 26 marzo 2021)tv: gli azzurri su Rai1 dominano la serata Prima partita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022, con l’Italia impegnata a Parma controdele in diretta su Rai1, match vinto per 2 a 0 dagli azzurri di Roberto Mancini, che hanno registrato il 22,6% di share media con 6,129 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la stesa rete aveva raccolto il 22,9% e 5,5 milioni con il film tv Carosone Carosello. Dopo la partita è salita in cattedradeisu Canale5, che nell’arco della serata ha portato a casa il 19,3% e 3,370 milioni di telespettatori. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva fatto il 17,9% e 3,047 milioni. Per le celebrazioni di Dante Alighieri, Roberto Benigni legge il Quinto canto dell’Inferno su Rai3 ha fatto ...