Ascoli, l'allenatore Sottil 'bestemmia 12 volte': multa da 1.250 euro (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha pronunciato più volte delle frasi 'blasfeme' nel corso della partita: l 'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil ha ricevuto una multa di 1.250 euro per avere 'pronunciato ripetutamente, per circa 12 ...

