Ascoli, dodici bestemmie durante la partita: multa da 1250 euro per Sottil (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha ricevuto una multa di di 1250 euro per aver bestemmiato dodici volte nel corso della gara contro la Reggiana Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha ricevuto una multa di di 1250 euro per aver pronunciato ripetutamente, per circa dodici volte, espressioni blasfeme durante lo svolgimento della gara. L'episodio è avvenuto lo scorso 14 febbraio nel corso della gara contro la Reggiana e nello specifico è stato punito con 104 euro per ogni bestemmia pronunciata.

