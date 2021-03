Advertising

GazzettAvellino : Ariano International Film Festival, giuria al lavoro per scegliere i finalisti. - UniMoviesBlog : La deadline per presentare le opere all'edizione 2021 di #ArianoInternationalFilmFestival è finalmente arrivata, or… - arianofilmfest : RT @arianonews: Ariano International Film Festival: al lavoro la Giuria di preselezione per scovare i finalisti della nona edizione https:/… - arianonews : Ariano International Film Festival: al lavoro la Giuria di preselezione per scovare i finalisti della nona edizione -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano International

Orticalab

Giunto a conclusione il bando di concorso per partecipare alla nona edizione dell'Film Festival " il 20 marzo era il termine ultimo per inviare le domande " è il momento di tirare le somme. La manifestazione campana, in programma dal 26 luglio al 1 agosto 2021, ...Irpino . Giunto a conclusione il bando di concorso per partecipare alla nona edizione dell'Film Festival, il 20 marzo era il termine ultimo per inviare le domande è il momento di tirare le somme. La manifestazione campana, in programma dal 26 luglio al 1 agosto 2021, ...La deadline per presentare le opere all'edizione 2021 di Ariano International Film Festival è finalmente arrivata, ora parte ufficialmente il conto alla ...Giunto a conclusione il bando di concorso per partecipare alla nona edizione dell’Ariano International Film Festival. Ben 1200 progetti in preselezione“Questi numeri sono la c ...