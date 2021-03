Ares Gate, Manuela Arcuri vuota il sacco: “Omossessuali da coprire? Ecco la verità” (Di venerdì 26 marzo 2021) Manuela Arcuri interviene a Non è l’Arena di Giletti A distanza di sei mesi si è tornati a parlare del cosiddetto Ares Gate, sollevato da Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Qualche giorno fa Manuela Arcuri è intervenuta a Non è l’Arena, da Massimo Giletti, per parlare della vicenda. Questo scandalo ha portato anche a un’inchiesta giudiziaria. L’attrice di latina diventata popolare grazie alle varie fiction prodotte da Alberto Tarallo e Teo con l’Ares Film, dopo l’intervista a Verissimo è tornata sull’argomento replicando a chi avrebbe sollevato una sorta di velo della finzione sulla casa di produzione. Ares Gate: Manuela Arcuri ospite a Non è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021)interviene a Non è l’Arena di Giletti A distanza di sei mesi si è tornati a parlare del cosiddetto, sollevato da Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Qualche giorno faè intervenuta a Non è l’Arena, da Massimo Giletti, per parlare della vicenda. Questo scandalo ha portato anche a un’inchiesta giudiziaria. L’attrice di latina diventata popolare grazie alle varie fiction prodotte da Alberto Tarallo e Teo con l’Film, dopo l’intervista a Verissimo è tornata sull’argomento replicando a chi avrebbe sollevato una sorta di velo della finzione sulla casa di produzione.ospite a Non è ...

