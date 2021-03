ArcelorMittal Giorgetti | Serve vera politica industriale Pronti a versare 400 milioni

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato che la cifra a carico di Invitalia verrà versata solo "se al Mef giungeranno le necessarie rassicurazioni nelle prossime settimane, prima della sentenza attesa per metà maggio" sottolineando che "l'obiettivo è far lavorare l'azienda, non altro"

Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, al termine del tavolo con i ... Per quanto riguarda i 400 milioni a carico di Invitalia destinati ad, il ministro "ha ...Dubbi disull' affidabilità di. Mentre per lo sblocco dei 400 milioni di Invitalia destinati all'investimento nella joint venture fra Invitalia e il colosso dell'acciaio indiano per la ...La risposta di Giorgetti sull'ingresso dello Stato all'interno del capitale di ArcelorMittal non solo non è certa, ma é vincolata al parere del MEF e all'eventuale modifica del contratto realizzato il ...Lo ha detto su Ilva- ArcelorMittal il segretario generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, dopo il confronto di oggi al Mise con i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando. In riferimento al ...