Aprile ultimo mese di supersconto Benzina in Zona 1

Il mese di Aprile sarà l'ultimo mese di applicazione del supersconto per i Comuni di fascia 1. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, che ha anche confermato fino al 30 Aprile gli importi degli sconti ordinari su Benzina e gasolio per i residenti in Friuli Venezia Giulia. "L'ottavo mese di applicazione del supersconto voluto per contenere il cosiddetto 'turismo del pieno' sarà anche l'ultimo per questa misura straordinaria – ha detto Scoccimarro -; adesso possiamo dire di avere dati consolidati per svolgere le opportune valutazioni in merito all'andamento dei consumi e dei prezzi alla pompa sia con gli operatori del settore che con ...

