Appalti: fondi per Iraq, ex ministro Ambiente Clini condannato a 6 anni per corruzione (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Il Tribunale di Roma ha condannato a sei anni per corruzione aggravata dalla circostanza della transnazionalità l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini. Insieme a Clini, i giudici della seconda sezione penale hanno condannato a sei anni anche l’imprenditore Augusto Calore Pretner. I fatti riguardano un finanziamento di 54 milioni di euro che tra il 2010 e il 2011 il dicastero dell’Ambiente destinò alla realizzazione di un progetto denominato ‘New Eden’ e successivamente ‘Nature Iraq’ gestito dalla società Ong Iraq Foundation per la riqualificazione del terreno iracheno. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Il Tribunale di Roma haa seiperaggravata dalla circostanza della transnazionalità l’exdell’Corrado. Insieme a, i giudici della seconda sezione penale hannoa seianche l’imprenditore Augusto Calore Pretner. I fatti riguardano un finanziamento di 54 milioni di euro che tra il 2010 e il 2011 il dicastero dell’destinò alla realizzazione di un progetto denominato ‘New Eden’ e successivamente ‘Nature’ gestito dalla società OngFoundation per la riqualificazione del terreno iracheno. La Procura aveva chiesto una condanna a 4e mezzo. L'articolo ...

Advertising

TV7Benevento : Appalti: fondi per Iraq, ex ministro Ambiente Clini condannato a 6 anni per corruzione... - halisa11 : @lorenz_frigerio @liberainfo @IaconaRiccardo @DProcaccianti @petergomezblog @DinaLauricella @serenabortone @alexsja… - FASIbiz : No dell'ANAC alla proposta dell'Antitrust di sospendere il Codice appalti per tutte le iniziative che riceveranno… - Big_Notizie : Morte dell’autista di una ditta appalti Enel, nasce raccolta fondi - FASIbiz : Per rispettare i tempi stretti del #RecoveryPlan, l’Antitrust propone di sospendere il Codice degli #appalti per tu… -