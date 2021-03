Antonio e Franca Maria uccisi dal Coronavirus

Advertising

Maria sono entrambi spirati nel reparto di terapia subintensiva del Covid Hospital del San Giuseppe Moscati di Avellino . Melchionda, storico dirigente della Cisl Irpina e docente, ......dichiarazioni dell'assessore regionale in collegamento in diretta tv con il direttore... A Martinaper esempio c'è posto per 29 letti covid ma in questo momento sono ricoverate 41 persone ...AVELLINO – Erano sposati da 48 anni. Erano insieme praticamente da una vita e sono rimasti legati, purtroppo, fino alla fine da un terribile destino. Il Covid, in poche ore, ha portato via i coniugi A ...Le vittime sono Antonio Melchionda e Franca Maria Spagnuolo, entrambi 74enni e sposati da 48 anni, deceduti a un giorno di distanza l’uno dall’altra ...