Antonella Clerici ricorda l'amico scomparso: "sei sempre nel cuore" (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati tre anni dalla sua scomparsa, ma Fabrizio Frizzi è rimasto nel cuore dei suoi amici, come Antonella Clerici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) Il 26 marzo di tre anni fa, ci lasciava un grande presentatore, Fabrizio Frizzi, all'età di 60 anni. Ha lasciato la moglie Carlotta Mantovan e una bambina Stella. Dopo una lunga battaglia, il grande presentatore non ce l'ha fatta. E' ricordato da tutti come un presentatore dal cuore d'oro, buono nell'animo. In molti ricordano di quando donò il suo midollo osseo, ad una bambina di 11 anni affetta da leucemia. Questo grandissimo gesto le salvò la vita.

