Anticorpi monoclonali, il resoconto di Bassetti: “Nove pazienti trattati, sono a casa e stanno bene” (Di venerdì 26 marzo 2021) Genova, 26 mar – E’ cautamente entusiasta Matteo Bassetti nel commentare l’esito dei primi giorni di utilizzo degli Anticorpi monoclonali al San Martino di Genova. «Siamo arrivati a 9 soggetti trattati al San Martino con gli Anticorpi monoclonali in meno di una settimana. stanno tutti bene e, per il momento, sono tutti a casa loro. La sensazione nella pratica clinica è che funzionino davvero bene», spiega il primario del reparto di Malattie infettive. Gli Anticorpi monoclonali sembrano funzionare bene «La situazione ospedaliera è tranquilla – continua Bassetti sulla propria pagina Facebook – come sempre durante questa terza ondata in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Genova, 26 mar – E’ cautamente entusiasta Matteonel commentare l’esito dei primi giorni di utilizzo deglial San Martino di Genova. «Siamo arrivati a 9 soggettial San Martino con gliin meno di una settimana.tuttie, per il momento,tutti aloro. La sensazione nella pratica clinica è che funzionino davvero», spiega il primario del reparto di Malattie infettive. Glisembrano funzionare«La situazione ospedaliera è tranquilla – continuasulla propria pagina Facebook – come sempre durante questa terza ondata in ...

Advertising

Noiconsalvini : #Bassetti: Siamo arrivati a 9 soggetti trattati qui al San Martino con gli anticorpi monoclonali in meno di una set… - sbonaccini : #sanitaER #COVID al via la terapia con anticorpi monoclonali. Dal @MinisteroSalute più di 2.500 confezioni, in arri… - M_Fedriga : Oggi in #FriuliveneziaGiulia abbiamo iniziato la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Un’ulteriore arma per combattere il Covid - beppeferri9649 : @Annalis03036068 Pare però che la ricerca di farmaci antivirali stia procedendo oltre a quella degli anticorpi monoclonali. - Leonard33968045 : RT @Noiconsalvini: #Bassetti: Siamo arrivati a 9 soggetti trattati qui al San Martino con gli anticorpi monoclonali in meno di una settiman… -