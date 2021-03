Anticipazioni spagnole Il Segreto, Maria scopre di essere incinta! (Di venerdì 26 marzo 2021) Le trame relative alle puntate spagnole de Il Segreto svelano diversi colpi di scena: Maria scopre di essere in dolce attesa, Olmo esce di prigione, Ricardo viene allontanato da Tristan. Nello specifico, la Castaneda confesserà a Gonzalo di aspettare un bambino, mentre la Montenegro e Mauricio progetteranno di uccidere Fernando Mesia. Aurora si imbatterà in Conrado, con cui avrà un piccolo battibecco. Dolores e Pedro scopriranno che Hipolito e Quintina hanno aperto un emporio poco distante da casa, mentre Olmo, uscito dal carcere, troverà ospitalità presso don Anselmo. Poi scapperà e di lui si perderanno le tracce. Vi ricordiamo l’appuntamento con le repliche delle puntate della telenovela spagnola su Rete 4 dal lunedì al sabato dalle 12:30 alle 13:00. Anticipazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Le trame relative alle puntatede Ilsvelano diversi colpi di scena:diin dolce attesa, Olmo esce di prigione, Ricardo viene allontanato da Tristan. Nello specifico, la Castaneda confesserà a Gonzalo di aspettare un bambino, mentre la Montenegro e Mauricio progetteranno di uccidere Fernando Mesia. Aurora si imbatterà in Conrado, con cui avrà un piccolo battibecco. Dolores e Pedro scopriranno che Hipolito e Quintina hanno aperto un emporio poco distante da casa, mentre Olmo, uscito dal carcere, troverà ospitalità presso don Anselmo. Poi scapperà e di lui si perderanno le tracce. Vi ricordiamo l’appuntamento con le repliche delle puntate della telenovela spagnola su Rete 4 dal lunedì al sabato dalle 12:30 alle 13:00....

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni spagnole Il Segreto, anticipazioni spagnole: situazione difficile per Adolfo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che la situazione per Adolfo De Los Visos si farà sempre più complicata. Saranno infatti molte le sconcertanti rivelazioni che il figlio di Isabel ...

Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon sospettato di omicidio Si complicano le trame di Una Vita in onda attualmente in Spagna: Ramon sospettato di aver ucciso Fausto! Le anticipazioni spagnole di Una Vita , delle puntate attualmente in onda nella madrepatria iberica, riportano delle grandi novità riguardanti Ramon Palacios. Dopo aver perso suo figlio Antonito, l'uomo ...

Il Segreto, anticipazioni spagnole: situazione sempre più difficile per Adolfo SuperGuidaTV Una Vita, anticipazioni oggi 26 marzo: Camino si confida con Maite Stando alle anticipazioni Felicia si arrabbierà con Maite perché la reputa responsabile del malumore della figlia Quest’ultima è arrivata da poco nel quartiere spagnolo e fa molto parlare di sé per la ...

Una Vita anticipazioni: FELIPE e GENOVEVA annunciano il loro matrimonio! A Una vita, Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron annunciano ai vicini le loro imminenti nozze! | Anticipazioni | Spoiler | Trama | Cosa succede ...

