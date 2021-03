Anticipazioni Amici, sabato 27 marzo: chi è l’eliminato e l’inaspettato ballottaggio tra i due allievi (Di venerdì 26 marzo 2021) Anticipazioni Amici 2021, puntata di sabato 27 marzo: chi è l’eliminato, e il ballottaggio finale tra due amatissimi cantanti. sabato 27 marzo andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che è ormai giunto al Serale. Soltanto la settimana scorsa abbiamo assistito alla prima puntata, che ha visto l’eliminazione di due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 marzo 2021)2021, puntata di27: chi è, e ilfinale tra due amatissimi cantanti.27andrà in onda una nuova puntata didi Maria De Filippi, che è ormai giunto al Serale. Soltanto la settimana scorsa abbiamo assistito alla prima puntata, che ha visto l’eliminazione di due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Amici sabato 27 marzo: chi è l’eliminato e l’inaspettato ballottaggio tra i due allievi -… - MartinaTunno03 : Smettetela di ritwittare o mettere mi piace alle anticipazioni di amici, NON VOGLIO SAPERLEE - CorriereCitta : Anticipazioni Serale Amici 2021: chi è stato eliminato nella seconda puntata in onda sabato 27 marzo? #Amici… - _letshine : RT @fioridizuccaa: avrei un milione di altre cose da dire sulle anticipazioni di Amici ma non dico nieeeente se non un sonoro KIVESTRAMUORT - itsValuz : sono ancora nera per le anticipazioni di amici di ieri. -