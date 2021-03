Anne Lister in Gentleman Jack e le altre grandi donne lesbiche ritratte nelle serie (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 26 marzo arriva su LaEffe, canale 135 di Sky, in prima assoluta Gentleman Jack – Nessuna mi ha detto di no, la serie britannica co-prodotta da Bbc e Hbo che racconta di Anne Lister, la quale alla fine dell’Ottocento visse una vita estremamente controcorrente per l’epoca, sia per il ruolo da possidente e imprenditrice sia per gli amori lesbici che la resero una pioniera fra i paladini delle identità Lgbt+. Seppur ancora minoritarie nella rappresentazione mediatica, le donne lesbiche stanno guadagnando sempre più spazio nei titoli recenti. Dopo Ellen DeGeneres nella sua omonima sitcom, Willow Rosenberg in Buffy l’ammazzavampiri o i personaggi di The L Word, ecco alcune delle protagoniste che, proprio a partire da Anne Lister, hanno ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 26 marzo arriva su LaEffe, canale 135 di Sky, in prima assoluta– Nessuna mi ha detto di no, labritannica co-prodotta da Bbc e Hbo che racconta di, la quale alla fine dell’Ottocento visse una vita estremamente controcorrente per l’epoca, sia per il ruolo da possidente e imprenditrice sia per gli amori lesbici che la resero una pioniera fra i paladini delle identità Lgbt+. Seppur ancora minoritarie nella rappresentazione mediatica, lestanno guadagnando sempre più spazio nei titoli recenti. Dopo Ellen DeGeneres nella sua omonima sitcom, Willow Rosenberg in Buffy l’ammazzavampiri o i personaggi di The L Word, ecco alcune delle protagoniste che, proprio a partire da, hanno ...

SerieTvserie : Gentleman Jack, non un semplice costume drama: la storia di Anne Lister arriva su LaF (ed ecco perché è così modern… - tvblogit : Gentleman Jack, non un semplice costume drama: la storia di Anne Lister arriva su LaF (ed ecco perché è così modern… - laeffetv : Halifax, 1832: Anne Lister torna a casa con il cuore spezzato, determinata a rendere di nuovo grande la tenuta di f… - telesimo : Da oggi, venerdì #26marzo alle ore 21.10 in prima tv assoluta su @laeffetv (@SkyItalia, 135) #GENTLEMANJACK – NESS… - pairsonnalitesN : ITGMT — Arriva Gentleman Jack su LaF, la serie evento su Anne Lister, donna rivoluzionaria e prima lesbica ...: ...… -