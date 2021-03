Andrea Zelletta, ricordate Klaudia la rivale di Natalia? Eccola oggi dopo Uomini e Donne (Di venerdì 26 marzo 2021) ricordate la bellissima Klaudia la “rivale” di Natalia Paragoni ad Uomini e Donne? oggi è un’influencer molto conosciuta. Sensuale, sexy e simpatica è una star dei social. Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni più uniti che mai Andrea Zelletta è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Il giovane ragazzo ha conosciuto all’interno dello studio di Canale 5 il suo grande amore, Natalia Paragoni. Ilo percorso che ha portato l’ex tronista a scegliere la sua attuale compagna, è stato difficile sul piano emotivo, perchè era legato anche alla ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)la bellissimala “” diParagoni adè un’influencer molto conosciuta. Sensuale, sexy e simpatica è una star dei social.Paragoni più uniti che maiè stato uno dei tronisti più amati di. Il giovane ragazzo ha conosciuto all’interno dello studio di Canale 5 il suo grande amore,Paragoni. Ilo percorso che ha portato l’ex tronista a scegliere la sua attuale compagna, è stato difficile sul piano emotivo, perchè era legato anche alla ...

