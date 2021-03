Ancora troppi morti per Covid: oggi 457. Tasso di positività stabile ma terapie intensive sotto stress (Di venerdì 26 marzo 2021) La pandemia da un anno non dà tregua. Anche oggi troppi contagi ma soprattutto troppi morti. Sono 23.987 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 354.982 tamponi eseguiti. Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) La pandemia da un anno non dà tregua. Anchecontagi ma soprattutto. Sono 23.987 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 354.982 tamponi eseguiti. Il ...

Advertising

BriManuela : Sainz: “È difficile..devi mantenere una certa disciplina mentale. Non bisogna dare troppi commenti al momento sul b… - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - TommasoArmando : Avevo ragione anche sto giro alla fine. Come sempre Lotito boss incontrastato nel panorama serie A con dentro ancor… - SavaDaiana : RT @chruggeriTg2: Ancora troppi cani alla catena, in molte regioni italiane è legale tenerli - globalistIT : -