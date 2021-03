Analisi dei prezzi di Ethereum: ETH punta alla resistenza di $ 1,650 (Di venerdì 26 marzo 2021) Ethereum ha creato una solida base di supporto sopra $ 1.580 e si sta avvicinando al prossimo punto di resistenza di $ 1.650 Ether è rimbalzato grazie al crollo di ieri ed è attualmente aumentato di quasi il 3% nelle ultime 24 ore. La seconda più grande criptovaluta sta beneficiando del rimbalzo generale del mercato e potrebbe raggiungere presto il prossimo punto di resistenza andando sopra i $ 1.650. Prospettive dei prezzi ETH I bulls hanno ripreso il controllo del mercato facendo trading delle diverse criptovalute evidenziate in verde. Se l’ETH continua sulla traiettoria attuale, lo stesso potrebbe raggiungere presto la media mobile semplice di 100 giorni. Con l’ETH / USD è stato fatto trading nella zona verde durante le ultime ore, questo dopo aver stabilito un considerevole supporto sopra i 1.580 $. La criptovaluta ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 26 marzo 2021)ha creato una solida base di supporto sopra $ 1.580 e si sta avvicinando al prossimo punto didi $ 1.650 Ether è rimbalzato grazie al crollo di ieri ed è attualmente aumentato di quasi il 3% nelle ultime 24 ore. La seconda più grande criptovaluta sta beneficiando del rimbalzo generale del mercato e potrebbe raggiungere presto il prossimo punto diandando sopra i $ 1.650. Prospettive deiETH I bulls hanno ripreso il controllo del mercato facendo trading delle diverse criptovalute evidenziate in verde. Se l’ETH continua sulla traiettoria attuale, lo stesso potrebbe raggiungere presto la media mobile semplice di 100 giorni. Con l’ETH / USD è stato fatto trading nella zona verde durante le ultime ore, questo dopo aver stabilito un considerevole supporto sopra i 1.580 $. La criptovaluta ...

