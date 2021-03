Amici Spoiler | le anticipazioni | 2 cantanti a rischio dopo la prima eliminazione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) Registrata ieri a Roma la seconda puntata del serale di20.lo strepitoso successo di ascolti dellapuntata, Maria e la produzione di, scelgono di adottare lo stesso metodo: il primo eliminato in studio, il secondo in casetta. Ed è per questo motivo che dalletrapelate in rete, si svela solo il nome del primo eliminato mentre per le sfide successive, possiamo solo dirvi i nomi dei concorrenti al ballottaggio. Pronti quindi per scoprire con i nuovisulla puntata di20, tutto quello che vedremo domani, 27 marzo 2021 inserata su Canale 5? Continuate a leggere solo se volete conoscere nei dettagli tutte le, eccole per voi!20 il serale: i ...