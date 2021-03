Amici 20 Serale, Anticipazioni Seconda Puntata: Ecco Chi è Stato Eliminato! (Di venerdì 26 marzo 2021) Anticipazioni Amici 2021, Seconda Puntata: Ibla è la prima eliminata della serata, mentre altri due cantanti vanno al ballottaggio. Per la squadra Zerbi-Celentano tante sorprese negative… Ecco cosa è successo nella Seconda Puntata Serale del Talent Show di Maria De Filippi: Amici 20! Anticipazioni Amici 2021, Seconda Puntata: Ibla lascia il programma! È stata registrata da poche ore una nuova Puntata di Amici. Le modalità sono state le stesse dell’ultima volta, con un’eliminazione avvenuta in studio ed un’altra in casetta. Il primo addio è Stato però piuttosto inaspettato. La Puntata si apre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 26 marzo 2021)2021,: Ibla è la prima eliminata della serata, mentre altri due cantanti vanno al ballottaggio. Per la squadra Zerbi-Celentano tante sorprese negative…cosa è successo nelladel Talent Show di Maria De Filippi:20!2021,: Ibla lascia il programma! È stata registrata da poche ore una nuovadi. Le modalità sono state le stesse dell’ultima volta, con un’eliminazione avvenuta in studio ed un’altra in casetta. Il primo addio èperò piuttosto inaspettato. Lasi apre con ...

