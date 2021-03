Ambulanti senza sostegni (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi lavora nei mercati all'aperto, in quest'anno di pandemia non ha ricevuto alcun vero aiuto economico. Con questa denuncia Paolo Del Debbio inizia la sua rubrica su Panorama. Il presidente Mario Draghi aveva parlato all'inizio di due urgenze. Accelerare la vaccinazione e contribuire alla ripresa economica. Non ci occupiamo qui del primo obiettivo perché è sotto gli occhi di tutti la lentezza con cui procede. E meno male che era il primo obiettivo. Ma occupiamoci del secondo, la ripresa economica. Le scene pietose che abbiamo visto in Parlamento in questi giorni, nella maggioranza, a proposito dei cosiddetti sostegni, oltre a essere grave in generale, è inconcepibile in questo momento nel quale, più che in ogni altro, dal dopoguerra a oggi, sarebbe richiesta velocità di intervento, consistenza dell'intervento e semplicità di accesso da parte di imprese e famiglie ai ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi lavora nei mercati all'aperto, in quest'anno di pandemia non ha ricevuto alcun vero aiuto economico. Con questa denuncia Paolo Del Debbio inizia la sua rubrica su Panorama. Il presidente Mario Draghi aveva parlato all'inizio di due urgenze. Accelerare la vaccinazione e contribuire alla ripresa economica. Non ci occupiamo qui del primo obiettivo perché è sotto gli occhi di tutti la lentezza con cui procede. E meno male che era il primo obiettivo. Ma occupiamoci del secondo, la ripresa economica. Le scene pietose che abbiamo visto in Parlamento in questi giorni, nella maggioranza, a proposito dei cosiddetti, oltre a essere grave in generale, è inconcepibile in questo momento nel quale, più che in ogni altro, dal dopoguerra a oggi, sarebbe richiesta velocità di intervento, consistenza dell'intervento e semplicità di accesso da parte di imprese e famiglie ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti senza Verona, IMU invariata Per le occupazioni temporanee inferiori all'anno o giornaliere, realizzate da commercianti ambulanti senza posteggio fisso, si applica la tariffa standard di 1,30 euro all'ora. Resta escluso dal ...

Palermo,operazione 'Resilienza2': 14 indagati per concorso esterno in associazione mafiosa ... autorizzavano i commercianti ambulanti a vendere i loro prodotti durante la festa, disciplinando ...attività illecita non sarebbe potuta essere svolta all'interno del quartiere di Borgo Vecchio senza l'...

"I nostri sacrifici vani. Noi venditori ambulanti senza lavoro e senza aiuti, ma ora basta: dopo Pasqua riapro" BariToday La Grande Bellezza è sfiorita di Rossella Conte Piazzale Michelangelo così vuoto è un pugno nello stomaco. Sulla terrazza più bella del mondo, capace di ‘inghiottire’ nel periodo pre-covid migliaia di turisti ogni giorno, in bassa ...

Mercati fermi, gli ambulanti: “Magazzini pieni di merce primaverile invenduta” Nel magazzino dell'ambulante piacentino Adriano Anselmi ci sono scatoloni accatastati e buste strapiene di maglie, felpe e pantaloni: "E' tutta la merce primaverile appena arrivata dai fornitori, che ...

