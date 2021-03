Alphonse Bertillon e la foto segnaletica | scacco matto alla criminalità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi per la rubrica “Esseri Unici” ricordiamo, che ha elaborato una serie di tecniche per la messa a punto della standardizzazione dellagrafia penale. Il criminologo francese nacque a Parigi il 22 aprile 1853.era figlio dello statistico Louis-Adolphee nipote di Jacques, anch’egli statista e ideatore del termine “demografia“. Da adultoseguì per certi versi le orme del padre ed approdòPrefettura di Parigi. Qui si scontrò con un casellario giudiziario approssimativo e confusionario e che non teneva conto dell’identificazione dei criminali recidivi. Partì da questo il grande impegno cheprofuse per stabilire i principi ripetitivi e il più possibili oggettivi ...