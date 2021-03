Allenatore multato: “Ha bestemmiato 12 volte durante il match” (Di venerdì 26 marzo 2021) multato Sottil, Allenatore dell’Ascoli per aver “pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme” Non si scappa agli occhi ed alle orecchie su un campo di gioco. A riprendere possono essere le telecamere o gli ispettori della Figc. Il risultato è sempre lo stesso: chi sbaglia, paga. Ed è quello che è successo al tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 marzo 2021)Sottil,dell’Ascoli per aver “pronunciato ripetutamente, per circa 12, espressioni blasfeme” Non si scappa agli occhi ed alle orecchie su un campo di gioco. A riprendere possono essere le telecamere o gli ispettori della Figc. Il risultato è sempre lo stesso: chi sbaglia, paga. Ed è quello che è successo al tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : L'allenatore dell'#Ascoli #Sottil multato per espressioni blasfeme - serieAnews_com : Espressioni blasfeme: dopo Cosmi, tocca a Sottil. Arriva la multa - xbennibeer : RT @DiMarzio: L'allenatore dell'#Ascoli #Sottil multato per espressioni blasfeme - cillo12 : RT @DiMarzio: L'allenatore dell'#Ascoli #Sottil multato per espressioni blasfeme - marcohilo : RT @DiMarzio: L'allenatore dell'#Ascoli #Sottil multato per espressioni blasfeme -