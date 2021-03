“All your exes”, Julia Michaels ritorna con un nuovo singolo (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi “All your exes” il nuovo singolo di Julia Michaels, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 18 milioni di ascoltatori su Spotify. Julia ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, fuori il 30 aprile. Inoltre, è disponibile il lyric video del brano. “All your exes” è scritta in collaborazione con il cantante e cantautore candidato ai Grammy, JP Saxe e il brano evidenzia l’abilità lirica tipica di Julia prima di entrare in un sound di chitarre distorte con la sua voce che esclama scherzosamente “Voglio vivere in un mondo in cui tutti i tuoi ex sono morti”. In passato non sono stata brava quando si trattava di amare, ma tutto è cambiato. Ora che ho una relazione sana, ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi “All” ildi, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 18 milioni di ascoltatori su Spotify.ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, fuori il 30 aprile. Inoltre, è disponibile il lyric video del brano. “All” è scritta in collaborazione con il cantante e cantautore candidato ai Grammy, JP Saxe e il brano evidenzia l’abilità lirica tipica diprima di entrare in un sound di chitarre distorte con la sua voce che esclama scherzosamente “Voglio vivere in un mondo in cui tutti i tuoi ex sono morti”. In passato non sono stata brava quando si trattava di amare, ma tutto è cambiato. Ora che ho una relazione sana, ho ...

Advertising

zazoomblog : “All your exes” Julia Michaels ritorna con un nuovo singolo - #exes” #Julia #Michaels #ritorna - your_6oddy : RT @NonSoloJuve: PINSOGLIO ALL’EUROPEO! ??”Quei perfidi dei miei compagni fanno la battuta. «Pinso, è vero che vai agli Europei?» E io dico… - BScardilli : “All Your Exes” il nuovo singolo di Julia Michaels - purpleeTaebear : La mia testa sta esplodendo, all'interno vanno a ripetizione Your Eyes Tell e Not Today.. - all_inlife : bang chan, te lo chiedo da mesi, let me enjoy your curly hair era, per favore, non stirarli più (e te lo sto dicend… -