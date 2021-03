Alitalia, Ue: ok a 24,7 milioni di euro ristori per danni Covid (Di venerdì 26 marzo 2021) Al termine del terzo vertice tra la Commissaria Vestager e i ministri Franco (Mef), Giorgetti (Mise), Giovannini (Mims), la trattativa prosegue con tavoli tecnici. Nuovo incontro nei prossimi giorni Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Al termine del terzo vertice tra la Commissaria Vestager e i ministri Franco (Mef), Giorgetti (Mise), Giovannini (Mims), la trattativa prosegue con tavoli tecnici. Nuovo incontro nei prossimi giorni

