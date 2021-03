Alitalia, dall’Ue via libera a ristori per quasi 25 milioni di euro (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Ue ha dato il via libera ai ristori per quasi 25 milioni di euro destinati ad Alitalia. ROMA – L’Ue ha dato il via libera ai ristori per Alitalia. La decisione è stata annunciata dalla commissaria Margrethe Vestager, riportata dall’Ansa: “La Commissione ha approvato un aiuto da 24,7 milioni di euro stanziato dall’Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni subìti dalla pandemia di coronavirus“. Da Bruxelles hanno precisato che “la misura approvata consente all’Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subìti da Alitalia tra novembre e dicembre 2020 a causa delle restrizioni. Si tratta di una cifra proporzionata e il risarcimento non va ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Ue ha dato il viaaiper25didestinati ad. ROMA – L’Ue ha dato il viaaiper. La decisione è stata annunciata dalla commissaria Margrethe Vestager, riportata dall’Ansa: “La Commissione ha approvato un aiuto da 24,7distanziato dall’Italia per compensareper gli ulteriori danni subìti dalla pandemia di coronavirus“. Da Bruxelles hanno precisato che “la misura approvata consente all’Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subìti datra novembre e dicembre 2020 a causa delle restrizioni. Si tratta di una cifra proporzionata e il risarcimento non va ...

