Alitalia, altri 25 milioni di aiuti per i danni Covid: l'Europa dà l'ok (Di venerdì 26 marzo 2021) La Commissione europea ha approvato un aiuto di 24,7 milioni per compensare i danni subiti da Alitalia a causa della pandemia nei mesi di novembre e dicembre. E' quanto afferma una nota dell'esecutivo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) La Commissione europea ha approvato un aiuto di 24,7per compensare isubiti daa causa della pandemia nei mesi di novembre e dicembre. E' quanto afferma una nota dell'esecutivo ...

