Alessandro Venturelli scomparso, svolta sul caso: l’ipotesi della Procura (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi l’ha visto riferisce un’importante novità sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso. La Procura di Modena ha avviato un’indagine per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi l’ha visto riferisce un’importante novità sulla scomparsa di, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso. Ladi Modena ha avviato un’indagine per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

QuiMediaset_it : A @QuartoGrado la vicenda di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, i due ventenni di Sassuolo e Piacenza scompar… - icittadini : Alessandro Venturelli scomparso, la procura di Modena indaga per sequestro di persona - PorroPaola : RT @chilhavistorai3: +++ La procura di #Modena indaga per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli… - news_modena : Alessandro Venturelli scomparso, la procura di Modena indaga per sequestro di persona -