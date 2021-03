Alessandro Arlotti | il coraggio di lasciare Nazionale e Serie B per studiare ad Harvard

(Di venerdì 26 marzo 2021) Meglio lo studio che una carriera da calciatore., 19 anni il prossimo 2 aprile, non ha avuto dubbi, e quando l'Università digli ha detto che la sua domanda era stata accettata ha deciso di cambiare vita. Una scelta non facile né scontata, visto cheaveva una carriera già avviata nel Pescara, inB. Eppure i libri hanno avuto la meglio sul pallone, soprattutto se la chiamata è arrivata dall'università più famosa e titolata al mondo. Promessa del calcio italianoè nato a Nizza da genitori italiani, e fin da ragazzino ha mostrato doti fuori dal comune, al punto da attirare su di sé l'attenzione del Monaco, che non ha voluto farsi scappare l'occasione di far crescere in casa un talento dal futuro brillante. Attaccante, poi centrocampista dai ...

