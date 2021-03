Alberto di Monaco contro Harry e Meghan | «Certi drammi familiari non si affrontano in tv»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’intervista bomba in cui il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la royal family britannica non è piaciuta nemmeno ad Alberto di Monaco. Il principe, parlando con BBC World News, ha ammesso che i Sussex lo hanno «un poco infastidito». Perché gli argomenti di cui si sono lagnati davanti a milioni di telespettatori – dal razzismo dei Windsor al fatto che Meghan non avrebbe ricevuto aiuto per i suoi problemi di salute mentale, passando per Carlo che dopo la Megxit avrebbe tolto la parola al figlio – «sono temi che andrebbero affrontati in privato, nell’intimità della famiglia. Non in pubblico. Capisco la pressione a cui si sentivano sottoposti, ma la tv non mi pare il luogo più adatto per le loro lamentele». https://twitter.com/BBCYaldaHakim/status/1375120044351442944