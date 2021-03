Al via i lavori per il Museo del basket al PalaDozza (Di venerdì 26 marzo 2021) BOLOGNA – Hanno preso il via i cantieri al PalaDozza di Bologna per realizzare il nuovo Museo del basket italiano (Mubit), un progetto sviluppato insieme alla Federazione pallacanestro. I lavori in realtà riguardano l’intero angolo del Madison tra via Calori e piazza Azzarita: oltre al museo, nascerà anche una terrazza panoramica sul tetto con tanto di playground dentro una ‘gabbia’. All’interno, invece, oltre alla galleria saranno realizzate anche sale convegni, uno spazio didattico e una stanza per la realtà aumentata. L’intervento, per un valore di circa un milione di euro, dovrebbe terminare entro la fine dell’anno. È prevista la demolizione di tutte le parti interne e dei controsoffitti, con rifacimento di impianti, arredi e della pavimentazione nel solaio della terrazza. Sarà anche aperto un nuovo ingresso verso piazza Azzarita, con modifica della scala d’accesso e l’installazione di una piattaforma disabili e un ascensore. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) BOLOGNA – Hanno preso il via i cantieri al PalaDozza di Bologna per realizzare il nuovo Museo del basket italiano (Mubit), un progetto sviluppato insieme alla Federazione pallacanestro. I lavori in realtà riguardano l’intero angolo del Madison tra via Calori e piazza Azzarita: oltre al museo, nascerà anche una terrazza panoramica sul tetto con tanto di playground dentro una ‘gabbia’. All’interno, invece, oltre alla galleria saranno realizzate anche sale convegni, uno spazio didattico e una stanza per la realtà aumentata. L’intervento, per un valore di circa un milione di euro, dovrebbe terminare entro la fine dell’anno. È prevista la demolizione di tutte le parti interne e dei controsoffitti, con rifacimento di impianti, arredi e della pavimentazione nel solaio della terrazza. Sarà anche aperto un nuovo ingresso verso piazza Azzarita, con modifica della scala d’accesso e l’installazione di una piattaforma disabili e un ascensore.

