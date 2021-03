Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale (Di venerdì 26 marzo 2021) Al via le iscrizioni all’Airbnb Rural Bootcamp, una scuola di ospitalità per aiutare i privati e le organizzazioni delle aree Rurali ad entrare nel circuito turistico. Da un sondaggio condotto da Airbnb emerge come, a un anno dall’inizio della pandemia, la nostra idea e le nostre abitudini in termini di viaggio stiano cambiando. L’attenzione verso la sicurezza e il distanziamento, la voglia di disconnessione e la ricerca di spazi sempre più a contatto con la natura si traducono, a pochi mesi dall’inizio della stagione estiva, in un interesse verso il turismo Rurale e di prossimità. Per rispondere a uno dei trend dell’estate 2021, con il Rural Bootcamp, Airbnb mette a disposizione una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Al via le iscrizioni all’, unadiper aiutare i privati e le organizzazioni delle areei ad entrare nel circuito turistico. Da un sondaggio condotto daemerge come, a un anno dall’inizio della pandemia, la nostra idea e le nostre abitudini in termini di viaggio stiano cambiando. L’attenzione verso la sicurezza e il distanziamento, la voglia di disconnessione e la ricerca di spazi sempre più a contatto con la natura si traducono, a pochi mesi dall’inizio della stagione estiva, in un interesse verso ile e di prossimità. Per rispondere a uno dei trend dell’estate 2021, con ilmette a disposizione una ...

Advertising

italiaserait : Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale - lifestyleblogit : Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale - - lavoroperte : Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale - StraNotizie : Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale - airbnb_it : Al via le iscrizioni all'Airbnb #RuralBootcamp, la scuola di ospitalità per aiutare privati e comunità di aree rura… -

Ultime Notizie dalla rete : via Airbnb Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale Al via le iscrizioni all'Airbnb Rural Bootcamp, una scuola di ospitalità per aiutare i privati e le organizzazioni delle aree rurali ad entrare nel circuito turistico. Da un sondaggio condotto da Airbnb ...

L'economia Usa corre, mezzo flop per T - bond, occhio ad Atlantia Salgono le prenotazioni di Airbnb, volano i titoli delle catene di ristoranti, soprattutto c'è il ... Oggi si tiene l'asta Bot in cui via XX Settembre metterà a disposizione 6 miliardi nel Buono ...

Al via Airbnb Rural Bootcamp, scuola di ospitalità per promuovere turismo rurale Yahoo Finanza Tag "Roberto Cingolani" Via libera del governo all’allontanamento delle grandi navi dal centro storico di Venezia, al fine di tutelarne il patrimonio culturale e artistico. I ministri della Transizione ecologica Roberto Cing ...

Airbnb, le “cabin” spopolano tra gli utenti: ecco le 10 più desiderate al mondo Lontano da tutto e al sicuro in un fiabesco riparo nella natura, ma dotato di ogni comfort. È questa l’ambientazione dei sogni di chi aspetta il via libera per tornare a viaggiare e, ...

Alle iscrizioni all'Rural Bootcamp, una scuola di ospitalità per aiutare i privati e le organizzazioni delle aree rurali ad entrare nel circuito turistico. Da un sondaggio condotto da...Salgono le prenotazioni di, volano i titoli delle catene di ristoranti, soprattutto c'è il ... Oggi si tiene l'asta Bot in cuiXX Settembre metterà a disposizione 6 miliardi nel Buono ...Via libera del governo all’allontanamento delle grandi navi dal centro storico di Venezia, al fine di tutelarne il patrimonio culturale e artistico. I ministri della Transizione ecologica Roberto Cing ...Lontano da tutto e al sicuro in un fiabesco riparo nella natura, ma dotato di ogni comfort. È questa l’ambientazione dei sogni di chi aspetta il via libera per tornare a viaggiare e, ...