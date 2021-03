Al Papa Giovanni di Bergamo: sostituita un’aorta toracica a cuore battente (Di venerdì 26 marzo 2021) È durato cinque ore il raro e complesso intervento di sostituzione dell’aorta toracica su un paziente affetto da una rara patologia vascolare. Questa tecnica chirurgica d’avanguardia veniva finora realizzata in Italia solo in pochissimi altri centri. Questo precedente segna la nascita al Papa Giovanni XXIII del nuovo Aortic Team multisciplinare, il primo in Italia di questo genere. Il paziente, un uomo pugliese di 43 anni, è affetto da una condizione patologica di origine genetica, la sindrome di Marfan. Al momento del ricovero nella Chirurgia vascolare del Papa Giovanni di Bergamo, un aneurisma dissecante di dodici centimetri comprimeva ormai l’esofago ed il cuore, occupando quasi interamente tutta la parte sinistra del torace ed rendendo impossibile per l’uomo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) È durato cinque ore il raro e complesso intervento di sostituzione dell’aortasu un paziente affetto da una rara patologia vascolare. Questa tecnica chirurgica d’avanguardia veniva finora realizzata in Italia solo in pochissimi altri centri. Questo precedente segna la nascita alXXIII del nuovo Aortic Team multisciplinare, il primo in Italia di questo genere. Il paziente, un uomo pugliese di 43 anni, è affetto da una condizione patologica di origine genetica, la sindrome di Marfan. Al momento del ricovero nella Chirurgia vascolare deldi, un aneurisma dissecante di dodici centimetri comprimeva ormai l’esofago ed il, occupando quasi interamente tutta la parte sinistra del torace ed rendendo impossibile per l’uomo ...

Advertising

mondosanita : #WinterSchool #SSN #Webinar #Mondosanità #Vaccinazione #TestSierologici 'Il mio take home message è di avere fidu… - mondosanita : #WinterSchool #CallToAction #SSN #Innovativo #Webinar #Mondosanità #Vaccinazione e #TestSierologici 'Il plasma iper… - APIntegra : @RicCascioli Li ho avvertiti molto tempo fa, oltre a Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, i loro fedeli collabor… - MimmoZampelli : @Angelo47394556 @StefydiJ @MPromai @fgraniglia @Carolcrasher Caro Angelo, non mi dispiace tanto per me, ma per la… - PicoPaperopoli : ?? #26Marzo 1026 – Papa Giovanni XIX incorona Corrado II imperatore del Sacro Romano Impero. ?? ?? #AccaddeOggi -