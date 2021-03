Akash Kumar | “Questo bambino sono io” | ma la foto è presa da Pinterest

Leggi su biccy

(Di venerdì 26 marzo 2021)poche ore fa ha pubblicato su Instagram unadi unindiano con gli occhi azzurri con scritto come didascalia “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Al mondo del web però non sfugge niente e quellaè presente da anni nel portfolio died esce anche su Google Immagini se ricerchiamo nel motore di ricerca ‘indian kid with blue eyes’. Permotivo in molti lo hanno attaccato edha disattivato i commenti al post di Instagram. Poco dopo, in diretta, ha sbottato: “In quellasi vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova sulagrafia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei ...