Akash Kumar e il mistero della foto da bambino (Di venerdì 26 marzo 2021) Akash Kumar da bambino Nonostante le rassicurazioni arrivate da parte di chi come il direttore di Novella 2000 lo conosce molto bene, Akash Kumar ha voluto mettere personalmente a tacere le voci di un presunto intervento di correzione del colore agli occhi pubblicando su Instagram una foto che lo ritrarrebbe bambino accanto forse a una L'articolo proviene da Novella 2000.

