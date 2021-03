“Aiuto, si è fatto male!”. Isola dei famosi, momenti di panico durante la prova di immunità. Le condizioni del naufrago (Di venerdì 26 marzo 2021) Incidente per Paul Gascoigne nel corso della quarta puntata de L’Isola dei famosi 2021. Il concorrente, nel gruppo dei Burinos, si è infortunato durante la prova immunità. L’ex calciatore e allenatore di calcio inglese si è infortunato a una spalla e ha lasciato la diretta per accertamenti con i medici che, prontamente, sono intervenuto. Ilary Blasi si è mostrata profondamente preoccupata per il naufrago. Adesso resta da capire come sta, se ritornerà in gara e sulla spiaggia. Questo è il secondo incidente che accade all’Isola dei famosi e in diretta. durante la puntata di debutto dello scorso 15 marzo, Roberto Ciufoli si è fatto male durante la prova immunità. Akash ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Incidente per Paul Gascoigne nel corso della quarta puntata de L’dei2021. Il concorrente, nel gruppo dei Burinos, si è infortunatola. L’ex calciatore e allenatore di calcio inglese si è infortunato a una spalla e ha lasciato la diretta per accertamenti con i medici che, prontamente, sono intervenuto. Ilary Blasi si è mostrata profondamente preoccupata per il. Adesso resta da capire come sta, se ritornerà in gara e sulla spiaggia. Questo è il secondo incidente che accade all’deie in diretta.la puntata di debutto dello scorso 15 marzo, Roberto Ciufoli si èmalela. Akash ...

