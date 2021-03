Adriana Fossa | dal Venezuela in Italia per amore di Paolo Maldini | Ecco com’è diventata

Leggi su kronic

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex modellana,, si è trasferita nel nostro Paese perdel grandissimo ex campione(Instagram)è un’attrice e imprenditricena. Proviene da originine dalla parte del padre, il quale è nato in Veneto, esattamente a Treviso. Terminati gli studi, è partita dal sud America verso Miami, dove ha intrapreso la carriera nel mondo della moda. In quegli anni ha sfilato in alcune delle passerelle più importanti al mondo, sia negli States che in Europa. Infatti, dopo esser stata per un periodo a Parigi, si è spostata a Milano. Agli inizi degli anni novanta ha lavorato come modella per svariati ...