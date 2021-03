“Acido al prossimo giro per Vittorio Brumotti. Lo aspettiamo per fargli la festa”: i due giovani trapper nel mirino della Procura di Milano (Di venerdì 26 marzo 2021) Hanno minacciato sui social Vittorio Brumotti “con il gesto del taglio della gola, dichiarando ripetutamente di aspettarlo ‘per fargli la festa’ e affermando di avere intenzione di aggredire la sua fidanzata”, oltre che invitando ad usare “Acido al prossimo giro”. È quanto emerge dalle indagini che la Procura di Milano ha appena concluso sui due giovani trapper monzesi Jordan Tinti, noto come Jordan Jeffrey Baby 23 e Simone Rizzuto, in arte ‘Mr Rizzus’, accusati di atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti informatici e telematici nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia che nell’aprile 2019 era andato davanti alla stazione ferroviaria di Monza per documentare lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Hanno minacciato sui social“con il gesto del tagliogola, dichiarando ripetutamente di aspettarlo ‘perla’ e affermando di avere intenzione di aggredire la sua fidanzata”, oltre che invitando ad usare “al”. È quanto emerge dalle indagini che ladiha appena concluso sui duemonzesi Jordan Tinti, noto come Jordan Jeffrey Baby 23 e Simone Rizzuto, in arte ‘Mr Rizzus’, accusati di atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti informatici e telematici nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia che nell’aprile 2019 era andato davanti alla stazione ferroviaria di Monza per documentare lo ...

